Dimissioni di Toti: si voterà in autunno, in Liguria scatta l'iter elettorale

Nel centrodestra è già iniziato un acceso confronto sulla successione. La Lega, in particolare, aspira alla guida della Regione, contemplando le due "solite" possibili strategie che caratterizzano le tornate politico-amministrative liguri: la candidatura di un esponente civico oppure la nomina di un politico di lungo corso. Ma è già in ballo il nome di Edoardo Rixi, attuale viceministro alle Infrastrutture e figura di spicco della Lega in Liguria. Rixi, noto per la sua profonda conoscenza del territorio ligure, potrebbe rappresentare una scelta di continuità e esperienza per il centrodestra. Sta di fatto che ancor prima delle dimissioni di Toti, il partito di Salvini ha innescato le consultazioni interne per verificari i candidabili per le Regionali