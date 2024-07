La situazione giudiziaria: tra lunedì e martedì verrà ora chiesta la revoca degli arresti

Dopo ottanta giorni ai domiciliari si è dimesso l' ormai ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti , passo indietro formalizzato con con una lettera depositata dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone all'ufficio protocollo dell'ente e con una missiva al suo legale. Proprio lui, l'avvocato Stefano Savi , tra lunedì e martedì presenterà la nuova istanza di revoca della misura cautelare ancora in vigore. Sulla richiesta di scarcerazione sarà chiamato a decidere il gip in circa cinque giorni .

Non è invece ancora chiaro come si procederà sul fronte procedurale: le ipotesi circolate erano legate a una possibile richiesta di giudizio immediato per il governatore, ma la procura non ha al momento deciso ancora nulla; ad inizio settimana è in programma un briefing per fare il punto della situazione.