Online il nuovo sito turistico del comune di Ceriale

Il comune di Ceriale ha un nuovo biglietto da visita virtuale: www.visitceriale.it, un sito interamente dedicato alla scoperta dei suoi “tesori nascosti” per comunicare la città e il suo territorio come destinazione turistica autentica e accogliente, tra cultura, enogastronomia, eventi e itinerari tematici nel turismo “green”.

Blu, verde e giallo i colori dominanti per sottolineare la grande alleanza dei componenti che caratterizzano l’appeal della nota cittadina della Riviera delle Palme: il mare urbano e le attrazioni acquatiche, la Riserva Naturale la cornice montana, il sole e la grande tradizione dell’accoglienza gastronomica e turistica. Ad accompagnare questo rinnovato “tricolore” votato alla sostenibilità, il pay off “Ceriale: scopri il tuo tesoro”, che promette una vacanza, o una semplice visita, dal forte pathos emozionale, destinata ad alimentare ricordi preziosi e nuove occasioni di ritorno.

“E’ la Ceriale delle tante esperienze in una ad averci stimolato alla creazione di un sito istituzionale dedicato al turismo – commenta il sindaco Marinella Fasano – Si tratta di un metodo di comunicazione moderno, veloce ed efficace, che ci permette di interagire in modo pienamente integrato con altre realtà di promozione presenti sul territorio, valorizzando nel contempo la collaborazione con il vivace sistema imprenditoriale che firma una capacità di accoglienza locale sempre più qualificata e specializzata".

Dopo mesi di lavoro certosino da parte del personale degli uffici comunali, con il coordinamento capofila della responsabile della Biblioteca civica Elisabetta Saturno e il supporto tecnico di un web-service esterno, che ha visto altresì il contributo di cittadini volontari attraverso la preziosa “donazione” di racconti, testimonianze e materiale fotografico, VisitCeriale è il neonato web-brand strutturato per guidare turisti, visitatori, ma anche appassionati e cittadini attraverso la scoperta (o eventuale riscoperta) del territorio di Ceriale.

“Scopri Ceriale”, “Attrazioni”, “Eventi” e “Ospitalità” sono le quattro voci guida che scandiscono il concetto di accoglienza autentica valorizzato dall’intero portale, frutto di una mappatura contenutistica e fotografica di tutti gli elementi di attrattività turistica della città intorno ad alcuni filoni principali: arte, cultura, mare e centro storico, territorio e natura, teatro, intrattenimento, manifestazioni, enogastronomia, outdoor e ospitalità ricettiva.

“Un lavoro che è solo un inizio – spiega l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno - perché VisitCeriale rappresenta anzitutto uno strumento vivo di promozione, in costante evoluzione, ma soprattutto una fonte aperta ai contributi di tutte le realtà che operano sul territorio e che, solo insieme, possono farlo crescere e renderlo più attrattivo”.

L’impronta del continuo aggiornamento delle informazioni lo rende, infatti, uno strumento esaustivo e funzionale, in cui la qualità estetica si unisce alla facilità in termini di navigabilità e fruibilità da qualunque dispositivo mobile. Anche dal punto di vista della ricettività, il portale VisitCeriale accede al database dei dati turistici della Liguria per importare le strutture di ristorazione ed albergazione del Comune, offrendo così all’utente un elenco sempre attuale.

Ma l’ondata di innovazione che porta con sé VisitCeriale arriva anche dalle schede descrittive, che raccontano con cura le caratteristiche di tutti gli attrattori del territorio per incrementare la curiosità del turista digitale spaziando tra proposte multi-target, location da visitare e attività da organizzare che vanno dalla scelta degli eventi da seguire, fino alla pianificazione su misura del viaggio suggerita dai claim “Organizza la tua vacanza” e “Ceriale in 1 giorno”.

Tra le note di merito, oltre ai numerosi itinerari verticali proposti, un’attenzione globale al tema della accessibilità scandita da sezioni del sito dedicate al turismo per persone con ridotta mobilità, per le famiglie con bambini, per la terza età e per intrattenimenti e aree dog-friendly.

Infine, la categoria “Informazioni”, per comunicare direttamente con l’Ufficio turistico ed ottenere le principali indicazioni su mobilità, parcheggi e sull’offerta comunale.