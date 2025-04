Finale, ufficiale l'ordinanza di Anas: Aurelia chiusa fino al 29 aprile

Resterà totalmente chiusa al traffico, nel tratto compreso tra il km 596+250 e il km 596+700, nel territorio di Finale Ligure all'altezza del porticciolo turistico di Capo San Donato, la Statale Aurelia, dopo i nuovi cedimenti dello scorso fine settimana.

La misura, in vigore dalle ore 12:00 del 15 aprile fino alle ore 13:00 del 29 aprile, è stata disposta da Anas nell'ordinanza pubblicata questa mattina, dopo aver recepito le indicazioni dei tecnici intervenuti sul luogo per conto del Comune.

"Abbiamo inoltrato ad Anas questo atto frutto delle perizie effettuate nei giorni scorsi a causa di questo nuovo cedimento. Come tempistiche abbiamo indicato quelle più prudenziali secondo quanto emerso finora, ma non si tratta di un termine perentorio" spiega il sindaco Angelo Berlangieri.

Intanto in questi ultimi giorni sono già stati avviati i primi lavori per la messa in sicurezza da parte la ditta CPC srl di Genova sulla scarpata soprastante la strada, dove si è verificato il crollo di un muro di contenimento in pietra, situato lungo via Privata Cicala.

Il crollo ha infatti generato una situazione di potenziale pericolo per la viabilità e la pubblica incolumità, tanto da spingere il Comune di Finale Ligure a richiedere un provvedimento urgente ad Anas per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, oltre all'aver dichiarato inagibili tre abitazioni che si trovano proprio sul versante esposto allo smottamento, nelle cui pertinenze sono visibili i segni di cedimento.

Durante i 15 giorni di interruzione della circolazione, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi. Per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sarà obbligatorio l’utilizzo dell’Autostrada A10 con ingresso al casello di Spotorno e uscita a quello di Finale Ligure. Tutti gli altri veicoli potranno percorrere la Strada Provinciale 8 (Spotorno–Vezzi Portio–Finale Ligure) oppure la Strada Provinciale 45 (Finale Ligure–Manie–Voze–Spotorno).