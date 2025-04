"Controllo di Vicinato", la Prefettura e il Comune di Loano rinnovano il protocollo

Il Prefetto di Savona e il sindaco del Comune di Loano hanno sottoscritto, questa mattina, il rinnovo del protocollo in materia di “Controllo di Vicinato” tra Prefettura e Comune, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle forze di polizia.

Il documento, della durata triennale, costituisce un collaudato modello di collaborazione tra le istituzioni e i cittadini, con la finalità di promuovere il concetto di sicurezza partecipata e attiva sul territorio, attraverso la creazione di strumenti di collaborazione diretta con le forze dell’ordine, senza tuttavia sostituirsi ad esse, in un’ottica di prevenzione e tutela del bene comune.

I presenti all’incontro hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, già oggetto di una positiva sperimentazione in seguito all’attuazione del precedente testo, ribadendo l’importanza dell’impegno dei cittadini, unito all’esperienza e al coordinamento delle forze di polizia, quali elementi essenziali per compiere un ulteriore passo verso l’innalzamento dei livelli di sicurezza del territorio comunale.