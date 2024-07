Rifacimento manto stradale a Celle dal 29 luglio all'1 agosto. Il sindaco: "Chiedo un po' di pazienza"

Scatteranno i lavori di rifacimento stradale in via Sanda e in via Colla da lunedì 29 luglio a giovedì 1 agosto e non mancheranno i disagi sulla viabilità.

Gli interventi verranno effettuati nei primi 4 giorni della prossima settimana dalle 10.30 alle 18.30 e il sindaco Marco Beltrame ha voluto specificare le motivazioni dell'intervento (su via Sanda legati al blackout avvenuto lo scorso 25 giugno).

"Iniziamo col dire che la colpa è mia, me ne assumo la responsabilità, durante il blackout ho insistono con Provincia affinché sistemassero la situazione a Sanda, sia il taglio erba a bordo strada che l’asfaltatura, mi hanno detto che per quanto riguarda gli asfalti avevano già un lavoro in mente ma non sapevano quando avrebbero potuto eseguirlo, per questioni di budget ovviamente, io ho sollecitato l’urgenza - spiega il primo cittadino cellese - Settimana scorsa arriva la comunicazione che sarebbero riusciti a fare alcuni lavori, anche su via Colla che da tempo necessità una sistemazione, il mio Comandante della Polizia Locale mi telefona un po’ preoccupato giustamente per il periodo in cui verranno eseguiti".

"Sono sincero, da cittadino avrei detto 'ma che cavolo fanno questi?! Fanno questi lavori ora?!', e la mia prima reazione è stata proprio quella, però poi ho ragionato da Sindaco, siamo certi che se osteggio questi lavori, poi più avanti la Provincia li eseguirà lo stesso? Conosco le difficoltà in cui si trovano ad operare anche loro" continua il Sindaco.