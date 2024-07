Samp, avvio shock poi la rimonta: Magdeburgo battuto 4-2

Calcio di luglio (nemmeno di agosto) ma una con una vittoria che fa sempre morale: la Sampdoria passa in rimonta sul campo del Magdeburgo nel secondo test amichevole del ritiro estivo in Germania.

I blucerchiati si sono imposti 4-2 sulla compagine tedesca dopo un inizio scioccante: uno svarione di Ravaglia e un tiro deviato beffardamente avevano infatti portato sul 2-0 i padroni di casa, a pochi minuti dall'intervallo però il primo sigillo doriano di Coda ha ridotto il gap ospite. Nel secondo tempo un gran gol del giovane Stoppa e una doppietta di La Gumina (anche in questo caso da segnalare una clamorosa tipica del portiere, stavolta favorevole alla Samp) hanno fissato definitivamente il risultato.

Dopo il ko contro la BFC Dynamo (0-1 ndr) ecco dunque un primo sorriso per mister Pirlo in attesa del match che chiuderà il periodo di allenamenti in terra germanica: martedì 30 luglio, alle 20, la sfida amarcord con il Carl Zeiss Jena.