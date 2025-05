Premio artistico culturale "Mind The Gap", giovani visioni per colmare le distanze

Il 15 maggio ha preso il via il premio artistico culturale "Mind The Gap", a cura della Cooperativa Sociale I.So., con il patrocinio e il sostegno del Distretto Sociale/ATS 5 Finalese (Comune di Finale Ligure, capofila, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo e Vezzi Portio) e del Comune di Borgio Verezzi.

Il premio propone la creazione, da parte di giovani, di opere artistiche sul tema del Divario, inteso come: le differenze che costituiscono l’identità di ogni persona, di ogni comunità, di ogni cultura, di ogni luogo. Differenze che sono identità e che richiedono riconoscimento, rispetto, reciprocità, per non diventare prevaricazione, omologazione, rottura.

Il premio è aperto, a livello nazionale, alla partecipazione di giovani autori suddivisi in due categorie di età: 14-19 anni e 20-30 anni. Le sezioni artistiche sono quattro: Teatro e Teatro Danza, Musica e Canto, Video, Grafica. Il premio accoglie opere originali, da inviare entro il 15 agosto attraverso il sito internet www.premiomindthegap.it. Le opere pervenute saranno ammesse al premio e valutate da una giuria composta da professionisti delle arti, presieduta dalla direzione artistica del premio. Le opere ritenute più meritevoli parteciperanno alle serate finali (quattro eventi, uno per ogni arte), che si terranno tra ottobre e novembre 2025 presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi e il Teatro Moretti di Pietra Ligure.

Durante queste serate, una nuova giuria composta da giovani effettuerà una seconda votazione che, sommata a quella precedente, definirà la classifica conclusiva.

Alle serate finali parteciperanno anche personaggi e artisti di fama, che incontreranno, prima dell’evento, gli autori delle opere finaliste.

Il progetto prevede una specifica selezione dedicata alle opere realizzate da giovani del territorio finalese e savonese. Sulla base della partecipazione e dei risultati ottenuti, potranno essere organizzati momenti di incontro con personaggi della cultura e autori affermati.

Il pensiero che guida il progetto "Mind The Gap" riconosce il grande rilievo che le opere artistiche hanno per la cultura in generale e, al contempo, la grande ricchezza che il percorso creativo attiva per l’autore o gli autori delle opere.

Attraverso l’organizzazione del premio Mind The Gap, gli ideatori intendono promuovere azioni di creatività personale e di gruppo, essere una vetrina e un luogo di conoscenza e cultura, nonché creare occasioni di sviluppo per la comunità.

Grazie al radicamento della cooperativa I.So. con le istituzioni del territorio finalese, nell’attuare iniziative, progetti e percorsi di crescita personale e collettiva, il percorso organizzativo del premio prevede azioni in collaborazione con gli istituti scolastici, i centri di aggregazione giovanile, le associazioni culturali e artistiche che coinvolgono giovani, oltre allo sviluppo di azioni inclusive capaci di essere occasione di esperienza e integrazione per tutti i giovani.