Millesimo ricorda Cesare Garelli: affisso un suo ritratto all’ingresso della biblioteca che porta il suo nome

Nel pomeriggio del 15 maggio si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla 27^ edizione di Univalbormida Millesimo, storica iniziativa sociale e culturale che ogni anno coinvolge attivamente la comunità locale. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di circa sessanta allievi e oltre trenta docenti, protagonisti di un percorso ricco di stimoli, condivisione e momenti di approfondimento.

Oltre a celebrare la conclusione delle attività, l’evento ha rappresentato anche un momento di memoria e riconoscimento del valore umano e civile. In un clima di sincera commozione, è stato ricordato Cesare Garelli, giornalista e storico benefattore del Comune di Millesimo. A lui è stato dedicato un omaggio speciale: il sindaco Francesco Garofano ha infatti voluto far affiggere un suo ritratto all’ingresso della biblioteca comunale, oggi intitolata proprio a Garelli, come segno tangibile di gratitudine e memoria condivisa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dipendente comunale Patrizia Vomero, la cui dedizione e cura nell’organizzazione della giornata sono state fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa. Grazie al suo contributo, la cerimonia si è trasformata in un momento di grande valore sociale, vissuto con partecipazione e calore da tutti i presenti.