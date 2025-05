Il Lions Club Loano Doria organizza lap rima edizione della "Festa dello Sport"

Un’occasione speciale per celebrare i valori autentici dello sport: impegno, passione, inclusione e crescita personale. Sabato 24 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si terrà presso la piscina esterna del Doria Nuoto Loano la prima edizione della “Festa dello Sport”, organizzata dal Lions Club Loano Doria in collaborazione con il Doria Nuoto Loano e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano.

L’evento, dedicato a tutta la cittadinanza, proporrà una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Le società sportive locali animeranno gli spazi della piscina all’aperto con dimostrazioni, attività e momenti di incontro con atleti, tecnici e appassionati. I giovani partecipanti avranno la possibilità di sperimentare diverse discipline e di conoscere le numerose opportunità offerte dal panorama sportivo loanese.

Lo sport, come scuola di vita, insegna il rispetto, l’impegno, la costanza e il gioco di squadra. Rappresenta un ponte tra generazioni e un linguaggio universale capace di unire. Nel corso della manifestazione verrà consegnato un riconoscimento simbolico alle società partecipanti, in segno di gratitudine per il loro prezioso contributo e per l’esempio che offrono ai più giovani.

"L' obiettivo è trasformare questa manifestazione possa trasformarsi in un appuntamento fisso, una vera e propria tradizione cittadina finalizzata a promuovere i valori positivi dello sport e a favorirne la diffusione tra persone di ogni età", commentano dal Lions Club Loano Doria.