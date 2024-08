Cairo: ritardi nei lavori, il ponte Italia '61 riaprirà in autunno

La riapertura del ponte Italia 61, inizialmente prevista per l'inizio di agosto, è stata posticipata all'autunno, precisamente al 4 novembre. La decisione è stata confermata questa mattina tramite un’ordinanza della polizia locale pubblicata sull'albo pretorio del comune di Cairo Montenotte.

La riprogrammazione dei lavori si è resa necessaria a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli dell'ultimo periodo, che hanno rallentato le operazioni di cantiere. Inoltre, i lavori di spostamento dei sottoservizi da parte di Telecom, cruciali per il completamento della ristrutturazione del ponte, hanno richiesto un’estensione dei tempi prevista inizialmente.

Con la nuova ordinanza, le precedenti limitazioni al traffico in Corso Italia, nel tratto compreso tra Corso Mazzini e Via Adolfo Sanguinetti, sono prorogate fino alla data di riapertura del ponte. In particolare, è vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (eccetto il traffico locale per carico e scarico) non adibiti al trasporto di persone nell'area del centro abitato. Le limitazioni specifiche riguardano l'intersezione tra Via XXV Aprile e Ponte Stiaccini, Corso Dante all'incrocio con Corso Martiri della Libertà e Corso Stalingrado all'incrocio con Corso Marconi.