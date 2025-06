Piana Crixia, un’apericena solidale per il rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale

Venerdì 13 giugno, alle ore 20.00, l'hotel ristorante Villa Carla apre le sue porte per una serata speciale all’insegna della condivisione e della solidarietà. L’evento, un’apericena dal costo di € 25 a persona (bevande incluse), ha un obiettivo importante: raccogliere fondi per il rifacimento del tetto della Chiesa Parrocchiale dei SS. Martiri Eugenio, Vittore e Corona di Piana Crixia, situata nel borgo vicino al Fungo.

L’intero ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto a sostegno di questo intervento urgente, resosi necessario a causa delle gravi infiltrazioni che stanno compromettendo la struttura, con il rischio di ulteriori danni e pericoli. I lavori previsti ammontano a circa 300mila euro una cifra impegnativa che verrà coperta per il 70% da fondi CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Resta, dunque, un fabbisogno stimato di circa 100mila euro da colmare con le risorse della parrocchia e il sostegno della comunità.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di Michelino e Marco, che intratterranno i presenti con racconti, aneddoti, favole e memorie legate alla vecchia Piana, in un viaggio affettuoso nel tempo che arricchirà il valore dell’iniziativa. Un’occasione unica non solo per gustare buon cibo in compagnia, ma anche per sentirsi parte di un progetto condiviso, che parla di cura, appartenenza e futuro. È gradita la prenotazione entro il 9 giugno. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare Grazia al numero 348 7001977 o Barbara al 349 4057277.