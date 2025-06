Fipe Confcommercio e Ugl firmano un accordo integrativo per i dipendenti dei pubblici esercizi

Si estende l’accordo integrativo per i dipendenti delle aziende dei pubblici esercizi della provincia di Savona. Ad aderire oggi è anche l’Ugl, che ha aggiunto la propria firma all’accordo promosso dalla Confcommercio Savona lo scorso 26 maggio e che prevede importanti novità per i lavoratori, che in sinergia con l’azienda potranno accantonare le ore di straordinario in eccesso, lavorate nei periodi di massima attività tra luglio e agosto, e utilizzarle come forme di recupero nei mesi autunnali o invernali, allungando in questo modo il contratto e destagionalizzando l’attività oltre l’estate.

L’accordo garantisce un premio di risultato sino a mille euro per il dipendente ed è una delle prime iniziative di questo tipo in Liguria e in Italia.

"Abbiamo creato un accordo storico, di grande valore perché allunga la stagione, fidelizza i lavoratori e ne migliora la qualità di vita – spiega il presidente provinciale di Fipe-Confcommercio Savona, Carlomaria Balzola -. La firma dell’Ugl riconosce la portata di questo documento e per Fipe è un onore sviluppare dialogo e proposte costruttive con tutte le sigle sindacali".

Così Dario Cigliutti, segretario provinciale Ugl-Utl di Savona: "Oggi anche Ugl ha ufficialmente sottoscritto l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti di aziende del settore dei pubblici esercizi della provincia di Savona. Abbiamo aggiunto la nostra firma al fine di garantire un importante passo avanti per i lavoratori e le imprese del settore".

"L’accordo rappresenta un risultato concreto e condiviso tra le parti sociali - sottolinea Manuel Longagna, reggente Provinciale del Terziario - volto a garantire maggiore tutela, valorizzazione professionale e nuove opportunità per i dipendenti delle aziende operanti in un settore chiave per il turismo e l'accoglienza del nostro territorio. Con la firma odierna si intraprende un percorso costruttivo promuovendo il benessere dei lavoratori attraverso dei benefit previsti dalla normativa vigente, dall’art. 51, comma 2, TUIR, e premi di risultato ai sensi dell'art. 13 del CCNL".