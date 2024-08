"Parole Ubikate in mare", il 2 agosto ad Albissola Marina arriva Veronica Pivetti

Venerdì 2 agosto, alle ore 21:15, in Piazza della Concordia ad Albissola Marina si terrà un incontro con l'attrice, conduttrice e scrittrice Veronica Pivetti. Durante l'evento verrà presentato il suo nuovo romanzo: "Rosa", edito da Rai Libri.

L'incontro, nell'ambito della rassegna "Parole Ubikate in mare", sarà moderato da Renata Barberis con letture a cura dell'attrice Margherita Sirello.

Nuovo avvincente romanzo per Veronica Pivetti, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, protagonista di molte fiction di successo, fra cui "Commesse", "Il maresciallo Rocca", "Provaci ancora Prof!" e "La ladra".

Rosa Cruzado, operatrice sociosanitaria peruviana, donna di cuore e di cervello, lavora a una RSA milanese, e custodisce gelosamente un segreto che condivide con le sue colleghe, ma nasconde alla perfida coordinatrice Simonetta Spinelli, sua superiore. Rosa e le altre sono grintose, lavorano sodo, trattano ogni tipo di umanità con cura e dedizione, spesso in salita e “controvento”. Ma perché non reagisce alle nefandezze della coordinatrice? Cosa la obbliga a tollerarne l’arroganza?

Rosa è una storia di emancipazione che sembra una favola, e in qualche modo lo è. Ma Rosa esiste davvero, e di donne come lei, arrivate nel nostro Paese per trovare un futuro degno, ce ne sono tante. La nostra casa è anche la loro.