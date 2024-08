"Medico del turista", la giunta approva il progetto sperimentale proposto dall'Avis di Celle

"Medico del turista". Così è stato rinominato il progetto sperimentale proposto dall'Avis di Celle Ligure che la Giunta comunale ha deciso di approvare.

L'associazione dei donatori di sangue cellese ha presentato lo scorso 16 luglio all'amministrazione il progetto di attivazione di un nuovo servizio che è finalizzato a garantire assistenza medica nel periodo estivo alle persone che soggiornano a Celle ed hanno necessità di consulenza di tipo sanitario.

Avis ha quindi verificato l'eventuale disponibilità dei medici di famiglia presenti sul territorio e concorderà con gli stessi gli orari di apertura del servizio prediligendo le fasce scoperte dai medici di medicina generale, specialmente nel fine settimana.

La parcella richiesta dai medici disponibili, per ogni singola visita, sarà calmierata in linea con il prontuario dei medici di famiglia.

Il servizio sarà garantito nei locali di via Santi Giacomo e Filippo 5, attuale sede dell'Avis cellese e dovrà essere realizzato nel rispetto di tutta la normativa in materia.

L'associazione non percepirà nessun compenso da parte dei medici ma chiederà a loro di far fronte alle spese di pulizia dei locali per le ore di utilizzo ed una successiva disponibilità alla collaborazione per progetti gratuiti di pubblica utilità per i cittadini.

Avis dovrà effettuare un'attività di monitoraggio e report ai Servizi Sociali sull'andamento riservandosi l'amministrazione di richiedere modifiche o integrazioni alle attività proposte.

Prima della stagione estiva 2025, nel mese di giugno, verrà effettuato un incontro con l'Amministrazione per la conferma e/o modifica del progetto.

I volontari Avis si faranno carico di aiutare i medici supportando il front office nelle fasce di apertura dei locali e di effettuaere il servizio di volantinaggio per la pubblicizzazione del servizio.

Il servizio "Medico del Turista" non comporterà costi per l'amministrazione comunale.

“L’amministrazione comunale è felice e fiera di sostenere questa iniziativa, e ancora una volta si complimenta con tutti i volontario AVIS ed il presidente Marco Ferro, per il lavoro svolto fino ad ora e per quello che insieme svolgeremo in futuro" ha detto il sindaco Marco Beltrame.