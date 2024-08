Loano, critiche dalla minoranza per la videosorveglianza. Il consigliere Tognini: "Strumento fondamentale che funziona male"

Tra i punti all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio comunale di Loano, era presente anche l'interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Giovanni Tognini avente come oggetto lo stato della videosorveglianza comunale.

Il sindaco Luca Lettieri ha spiegato come nel 2006 il comune abbia realizzato uno degli impianti di videosorveglianza più tecnologici ed ambiziosi del ponente ligure: "All'epoca il comune ricevette un premio nazionale per i contenuti tecnici dell'impianto, dallo stesso anno l'amministrazione comunale è costantemente impegnata nella gestione per il suo buon funzionamento. Non sono mancati ulteriori investimenti di ampliamento, ammodernamento e integrazione del sistema con la videosorveglianza dei privati".

Dai banchi dell'opposizione era arrivata una critica all'amministrazione, accusata di scarsa trasparenza sui reati avvenuti sul territorio comunale. Il primo cittadino, ricordando come il Comune collabori a stretto contatto con le forze dell'ordine e si impegni per sensibilizzare i cittadini, ha replicato: "Difficile comprendere la correlazione tra scarsa comunicazione e inefficienza della videosorveglianza. Non incombe alle amministrazioni alcun obbligo di rendere pubblici i dati legati ai reati commessi sul proprio territorio, che sarebbero comunque parziali poiché solo quelli in possesso della Polizia Locale".

"L'amministrazione ha da sempre dimostrato attenzione verso il sistema di videosorveglianza comunale in ragione dell'importanza che riveste - ha aggiunto Lettieri - Sono oltre 15mila gli euro spesi dagli uffici per la manutenzione, da integrare con i finanziamenti statali ottenuti nel 2022". E per il futuro: "L'impianto prima di essere potenziato necessità manutenzione complessiva per circa 80 mila euro".

"Quando il singolo cittadino si reca a fare denuncia dai carabinieri, in molti casi la risposta che riceve è che dalle telecamere si vede male - ha commentato il consigliere Tognini - a Loano le telecamere funzionano male. I numeri? 120 telecamere di cui 40 non funzionanti, riusciamo a mantenerle con 15 mila euro di manutenzione? C'è qualcosa che non va, è impossibile. L'amministrazione non tiene a questo argomento e i risultati si vedono. La videosorveglianza è uno strumento fondamentale che l'amministrazione ha il dovere di far rendere al massimo".