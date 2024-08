Finale, una decina di autisti di bus turistici sanzionati per le fermate lungo l'Aurelia

A tracciare il bilancio è la Polizia Locale finalese che ha visto gli agenti del Comando impegnati in forze venerdì sera per il concerto di Ron in piazza Vittorio Emanuele quindi, sabato e domenica, per tenere sotto controllo la viabilità lungo tutta la strada costiera ma anche a sedare alcuni litigi, spesso innescati da discussioni per futili motivi e probabilmente condizionati anche dal caldo torrido di questi giorni.