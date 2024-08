Savona, Ata ci riprova e mette in vendita 139 posti auto del parcheggio di via Saredo

Sono 139 i posti auto del parcheggio di via Saredo, di proprietà di Ata, che la società mette nuovamente in vendita, dopo numerosi tentativi di alienazione fatti nel corso degli anni nei quali sono stati venduti una trentina circa di stalli. La vendita, con asta pubblica, riguarda ognuno dei singoli posti auto, di differente metratura e prezzo: 90 lotti denominati standard delle dimensioni di 9 metri quadrati (numerati da 1 a 90) al prezzo di 15.500 euro; 46 denominati medium di 11 metri quadrati (stalli dal numero 91 al 136) a 19.800 euro; e quelli large, 3 in tutto, di 17 metri quadrati (dal numero 137 a 139), per 27.300 euro. L'eventuale rilancio previsto è di almeno 500 euro.

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le 12:30 del giorno 20 settembre 2024, presso lo studio del professionista incaricato della vendita, Maurizio Ferro, mentre l'apertura delle buste con le offerte è stata programmata per lo stesso giorno alle 15:00 alla sede di Ata in via Caravaggio.

Ata sta tentando di vendere i posti auto in via Saredo ormai da anni, quasi una decina, ed ha già fatto vari bandi di asta. Recentemente, la vendita degli stalli è prevista nel piano concordatario ritenuto strategico per incassare denaro e saldare i creditori.

Lo scorso maggio i residenti delle Fornaci avevano lanciato una raccolta firme per tornare ad avere posti auto riservati a prezzo calmierato, in vista della stagione estiva, quando le Fornaci si riempiono di bagnanti e trovare un posto diventa impossibile. Il prezzo calmierato era stato concordato dal Comune con Ata per l'estate del 2023 al prezzo agevolato di 36 euro mensili, ma dal 1 ottobre dello stesso anno era tornato a 90 euro. Poi la petizione dei residenti, con la richiesta respinta dalla società e motivata, appunto, dalla necessità di vendere gli stalli.