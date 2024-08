Estate sicura, controlli della Polizia di Stato: 6 provvedimenti di prevenzione del Questore, 2 arresti e 28 denunce

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona ed intensificati in questo periodo, al fine di garantire a tutti – residenti e turisti – un’estate sicura, è proseguita anche per la settimana appena trascorsa l’attività di prevenzione nella provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, durante la settimana appena trascorsa, hanno visto in totale 1.200 persone identificate e 280 veicoli controllati.

Due persone sono state arrestate e dodici sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stata ulteriormente incrementata, in questa prima settimana, l’attività legata ai provvedimenti di prevenzione: il Questore ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso ad aree urbane (D.Ac.Ur.) inerente il divieto di accesso nei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per la durata di tre anni, nei confronti di un 22enne gravato da segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida in stato di alterazione psico-fisica, uso di sostanze stupefacenti e rapina; sono stati notificati due ammonimenti per violenza domestica e un avviso orale.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in provincia, con tutte le sue articolazioni e specialità, da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, ha in totale identificato oltre 2.000 persone, controllato 600 veicoli, effettuato due arresti e 28 deferimenti all’Autorità Giudiziaria. I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un’estate in sicurezza.