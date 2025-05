Varazze e il mondo dell'atletica in lutto per la scomparsa di Rosolino Damele all'età di 72 anni.

Ex vigile urbano varazzino, tolta la divisa indossava i panni del podista con grandissimi risultati.

Con i suoi capelli lunghi e i baffi inconfondibili, fu protagonista della pista e delle corse su strada degli anni Ottanta.

Era tesserato per l'Atletica Varazze e l'Atletica Arcobaleno prima, per un periodo per l'ATA Acqui per poi tornare con l'Atletica Varazze. Indossò anche le maglie dell'Atletica Manfredi, il Cus Genova, la Citroen Pisa e la Perosino Asti.

Detiene ancora il record ligure nei 3000 siepi con il tempo di 8:46.80 stabilito a Roma il 17 luglio del 1979.

Partecipò ai Campionati italiani su pista assoluti outdoor e indoor, 5000 m e 3000 siepi, fu campione italiano M40 3000 metri indoor con 8’35, campione italiano M40 Maratonina, Roma-Ostia 1h07’50”.

Vinse anche diversi campionati regionali liguri e piemontesi su pista e cross: primo posto al cross nazionale CSI, due volte primo alla corsa in salita Scalata al Monte Faudo e alla Skyrace Alagna-Capanna Margherita.

"Ai familiari vanno le condoglianze di tutta l'atletica ligure" il cordoglio della Fidal.