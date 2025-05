Diciannovenne fermato e arrestato a Savona: deve scontare un anno per un furto commesso da minorenne

Un diciannovenne è stato arrestato a Savona: fermato e identificato dai poliziotti delle volanti, è risultato avere a suo carico il citato provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che prevede la collocazione presso l’istituto penale per minorenni più vicino al luogo dell’arresto.

La misura è stata disposta a seguito di una sentenza del Tribunale del capoluogo ligure per un furto, in concorso con altre persone, commesso a Varazze quando il giovane era ancora minorenne. Il giovane, già gravato da diversi precedenti di polizia, è stato inoltre destinatario di diverse misure di prevenzione, e nello specifico un avviso orale emesso dal Questore di Savona il 20 marzo scorso, nonché due fogli di via obbligatori emessi nello stesso mese: uno dal Comune di Carcare emesso a seguito del reato di porto di armi e oggetti atti a offendere e l’altro da Cairo Montenotte, avendo commesso un furto aggravato in quel centro.

A seguito dell’arresto è stato quindi accompagnato da personale della Questura da Savona alla sede dell’Istituto Penale Minorile di Torino e affidato al personale della struttura, dove resterà per un anno.