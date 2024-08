Le posizioni di lavoro part-time disponibili più interessanti

Quando si parla di lavoro part-time, si intende una prestazione professionale flessibile e subordinata che viene svolta a tempo parziale, cioè con un orario lavorativo inferiore rispetto a quello full-time o a tempo pieno che conta 40 ore settimanali. Il part-time può essere orizzontale (tutti i giorni per poche ore), verticale (tutto il giorno, ma solo alcuni giorni) oppure misto (combina le caratteristiche delle due tipologie precedenti).

La retribuzione funziona con le stesse regole di quella del lavoratore a tempo pieno e prevede le medesime mensilità annue (di norma 13, che possono diventare anche 14). Si tratta di un contratto lavorativo scelto principalmente da chi desidera avere maggior equilibrio tra vita privata e vita professionale per motivi personali, di studio o di altro lavoro (in questo caso, le ore settimanali massime di attività devono essere 48), ma può anche essere un'opzione per chi desidera acquisire esperienza per poi muoversi più efficacemente nel mercato del lavoro. Ci sono alcuni settori che, più di altri, offrono interessanti posizioni di lavoro part-time: conoscerli significa avere una possibilità in più di trovare l’impiego a tempo parziale più in linea con le proprie esigenze.

I lavori part-time più remunerati in Italia con Laurea

Osservando tra le offerte di lavoro online e gli annunci attivi, tra i lavori part-time meglio retribuiti nel nostro paese, che richiedono però il possesso di una Laurea e di una specifica formazione accademica, al primo posto svetta quello del farmacista. Si tratta di una figura molto richiesta soprattutto per la nuova impostazione delle farmacie, sempre più orientate verso moderni servizi. Al secondo posto c’è invece l’insegnante privato, figura professionale molto ricercata dai genitori a causa dei ritmi di vita sempre più frenetici e del poco tempo a disposizione per seguire a dovere il percorso di studi dei propri figli.

Rispetto al farmacista, questo incarico permette di organizzare il proprio orario lavorativo giornaliero e di richiedere una tariffa oraria in base alla materia e alle qualifiche che si possiedono. In terza posizione si piazza il contabile, una delle professioni maggiormente richieste all’interno delle Aziende sia internamente, sia come collaborazione esterna.

I lavori part-time più pagati in Italia senza Laurea

Anche chi non ha svolto specifici percorsi di studio può facilmente trovare un lavoro part-time ben pagato. Sono infatti nate professioni nuove che sono rapidamente diventate molto richieste sul mercato e che, per essere svolte, non richiedono la Laurea. Parliamo, ad esempio, della figura del mystery shopper, che si occupa di simulare il processo di acquisto di un cliente generalmente all’interno di centri commerciali e nella grande distribuzione per valutare la qualità dell'esperienza di shopping.

Oppure, il promoter, una figura che ha il compito di seguire la promozione di prodotti, servizi ed eventi nell'ambito del marketing diretto e che spesso prevede importanti provvigioni e bonus per le vendite. O, ancora, il pet sitter, professione nata recentemente e che prevede la cura a 360 gradi di animali domestici. Tutti lavori generalmente ben retribuiti, che possono essere svolti in part-time e che rendono il tempo libero un traguardo da vivere quotidianamente.