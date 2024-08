"Fly Tandem Show" ad Andora, evoluzioni e danza in flyboard con il campione Mattia Lancia

In due sul flyboard, danzando in volo sull’acqua nel porto di Andora. Il Fly Tandem Show con il campione di tavola flyboard Mattia Lancia e la ginnasta Carlotta Infussi, approda nel porto di Andora, per due esibizione al tramonto, alle ore 20.00 di venerdì 9 e sabato 10 agosto 2024.

L’evento coorganizzato dall’A.M.A. e dal Comune di Andora, porta in Liguria uno show che ha già avuto grande successo nei maggiori porti italiani. Due spettacoli serali, della durata di una ventina di minuti ciascuno, che regaleranno ai diportisti e visitatori del porto turistico la suggestione di uno spettacolo unico in cui le evoluzioni realizzate con un flyboard si fondono con una esibizione danza in volo sul mare grazie ad una tavola che frutta il getto di acqua pressurizzata alimentato da una moto d'acqua. Non solo Mattia Lancia riesce a gestire le sue evoluzioni in alta quota, ma letteralmente balla con Carlotta controllando il flyboard.

Gli show serali saranno anticipati da due esibizioni lungo il litorale, alle ore 11.00, nei pressi del Molo Thor Heyerdahl e della spiaggia libera dell’A.M.A. che offrono le condizioni per un piccolo show.

Per chi invece volesse provare l’ebrezza del Flyboard, l’associazione Flyboardelite è a disposizione nel porto turistico per far vivere l’esperienza, in tandem con gli istruttori, sia venerdì 9 che sabato 10, dalle ore 12.00 alle 18.00. Informazioni al 3272283434.