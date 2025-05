Savona, torna il grande appuntamento di pulizia della spiaggia libero delle Fornaci

Ritorna l’annuale appuntamento dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi e Assonautica Savona per la pulizia della grande spiaggia libera.

L’evento è reso possibile dall’impegno di volontari dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, che da quasi vent’anni si propone di mantenere il borgo e le sue tradizioni marinaresche anche con attività ricreative e sociali, nonché di Assonautica, che con il progetto “Proteggiamo il mare” è impegnata in diverse iniziative per la tutela dell’ambiente marino e collabora con terzi in azioni atte a contrastarne l’inquinamento.

Quest’anno vi è una novità: la spiaggia è stata adottata dal WWF, che amplia così il suo impegno nel contrastare l'inquinamento costiero.

"L’inquinamento da plastica rappresenta una delle minacce più gravi per la natura e la nostra salute, con conseguenze devastanti che richiedono azioni urgenti - ricordano gli organizzatori - Se non interveniamo ora, entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci. Ogni anno, infatti, 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, di cui 230.000 tonnellate nel Mar Mediterraneo, dove si registra la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità marine: 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato".

Contrastare questa emergenza è la spinta recepita dal WWF nel lanciare il programma di citizen science "Adopt a Beach", nel cui ambito sono previsti interventi di pulizia sulle coste marine che affacciano sul Mediterraneo (come in questo caso) e la raccolta di dati sull'inquinamento costiero.

I dati raccolti confluiscono in un database a livello mediterraneo (il programma è attivo non solo in Italia ma anche in Tunisia, Turchia e Grecia) e saranno utilizza per azioni di advocacy verso le istituzioni nazionali ed europee, con l'obiettivo di ottenere leggi e regolamenti finalizza alla riduzione dell'inquinamento da plastica.

L’invito a partecipare è esteso a tutte e tutti gli amanti della nostra terra e del nostro mare, con il rinfresco per i volontari offerto da Conad Superstore a conclusione dell'evento di raccolta.