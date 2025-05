Traumi sportivi sotto la lente degli esperti: ad Alassio un incontro per imparare a prevenire, diagnosticare e curare le lesioni nello sport

E' “Traumi sportivi: prevenzione, diagnosi e cura” il titolo dell’iniziativa, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che si terrà domani sera (martedì 20 maggio, ndr) dalle ore 20 alle ore 22, presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio”

Un incontro che nasce dalla volontà del vicepresidente della società Polisportiva Laigueglia, Daniele Rimondo, di sensibilizzare il più possibile le persone riguardo ad un approccio consapevole all’attività fisica. Tecnico federale della Federazione Italiana Ju-Jitsu, Lotta, Karate e Arti Marziali, nonché insegnante del metodo globale di autodifesa, a fronte della sua lunga esperienza Rimondo sostiene che vada sempre di più diffusa l'attenzione ad una corretta preparazione che consenta di prevenire i danni e le lesioni legati allo sport, in particolare tra i più giovani e i praticanti non professionisti.

Durante la serata, ad ingresso libero, verranno presentati approfondimenti sulle più recenti ricerche e tecniche per la prevenzione e la cura dei traumi sportivi. Parteciperanno all’incontro stimati specialisti attivi sia a livello universitario sia nelle strutture sanitarie del territorio. Interverranno, infatti, la dottoressa Sara Bersano, specialista in anestesia e rianimazione e responsabile della Terapia del Dolore non oncologico per l’ASL2 savonese; il dottor Giulio Ferrero, dirigente medico e specialista in radiodiagnostica presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, referente per la diagnostica reumatologica e per l’attività scientifica; il dottor Marco Bruzzone, già medico sociale dell’Atalanta Calcio, specialista in medicina dello sport e del lavoro, docente universitario e consulente per squadre e atleti professionisti; il dottor Luca Musella, osteopata, terapista sportivo e docente in scienze motorie, che ha seguito la nazionale italiana di mountain bike in due edizioni dei Giochi Olimpici; e il dottor Carlo Castellazzo, ortopedico presso l’Ospedale Santa Corona, anch’egli docente universitario.

“Non appena Daniele Rimondo mi ha parlato della possibilità di organizzare questa iniziativa ad Alassio - dichiara l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti - la nostra Amministrazione Comunale ha deciso di sostenerla pienamente. Considerando l’importanza che attribuiamo allo sport nella nostra città, riteniamo fondamentale accompagnare l’attività fisica con consapevolezza e attenzione. Sarà una serata ricca di contenuti, pensata per offrire risposte concrete a chi pratica sport, ai genitori interessati alla salute dei propri figli e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio come affrontare dolori o problematiche legate al movimento e all’attività fisica. Invito tutti a partecipare a questa serata perché rappresenta un’occasione preziosa di informazione e confronto per imparare a proteggere il proprio corpo e vivere lo sport in modo sano e sicuro.”