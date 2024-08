Turismo di lusso in Italia: previsioni in crescita per i prossimi anni

In questo periodo dell’anno, è naturale concentrarsi, più che nei mesi invernali, sul tema dei numeri del turismo. Nulla di strano dato che, da nord a sud, il nostro Paese è ricco di attrattive che lasciano a bocca aperta e che i turisti di tutto il mondo le amano.

Parlare di turismo vuol dire aprire un capitolo ricco di mondi. Uno dei più importanti è il turismo di lusso, che muove numerose filiere. Dalle ville fino alle aziende che si occupano di noleggio yatch, da sempre simbolo di vacanze esclusive anche grazie all’allure del life style delle teste coronate del passato e del presente, sono numerose le realtà che basano il loro fatturato sul target dei turisti alto spendenti.

Cosa aspettarsi, nel prossimo futuro, per questo comparto? A rispondere a questa domanda ci ha recentemente pensato, alla fine dello scorso anno, uno studio curato dagli esperti di Enit, che hanno lavorato con il supporto di Unioncamere e con la partnership tecnica di Isnart.

Cosa è emerso? Numeri alla mano, ben il 20% dei turisti stranieri opta per il Bel Paese, proprio per il senso di esclusività a cui l’immagine dell’Italia nel mondo è legata.

Il comparto del turismo di lusso in Italia si può definire, a ragione, come un ambito in continua espansione negli ultimi anni. Con l’estate 2023, è stato decretato il ritorno di numeri definitivamente fuori dalla crisi del Covid. Le presenze di turisti internazionali presso le strutture alberghiere e ricettive di alta e altissima gamma in Italia è aumentata infatti, rispetto al 2021, di oltre il 99%.

Dopo la fine della pandemia, come ben si sa, non sono mancati i momenti di crisi economica importante, ma i turisti con capacità di spese alte e altissime, come in quasi tutti i campi, sentono meno queste situazioni critiche.

Il potere degli investimenti

A conferma di quanto il turismo di lusso, in Italia, goda di ottima salute, basta chiamare in causa il fatto che, la scorsa estate, nelle strutture ricettive di alta gamma il pricing proposto non ha mai rappresentato un problema per il target.

Parliamo quindi di un momento che richiede particolare impegno, come ricordato anche nel dicembre del 2023 dalla Presidente e CEO di Enit Ivana Jelinic, negli investimenti.

Impegno più che giustificato se si pensa che, oltre a essere prezioso per il PIL, il turismo di lusso in Italia contribuisce a migliorare l’immagine del Bel Paese nel mondo.

I numeri nel 2025

Parliamo ora di prospettive di crescita per il futuro, tutte più che interessanti. Se si guarda già solo all’anno prossimo, il 2025, secondo le previsioni firmate CNR - Iriss si parla di un ritmo di crescita più veloce di tutti gli altri comparti turistici.

Ad oggi, se si osservano tutte le filiere che contribuiscono al turismo di alta gamma, si può notare come i loro numeri contribuiscano per il 3% al Pil nazionale (il 6%, invece, è da attribuire al settore turistico in generale).

Si arriva addirittura al 13% se si includono nell’analisi anche tutte le realtà aziendali che, anche solo in parte, dipendono dai turisti high spender. Questo è il caso, per esempio, delle aziende di catering.

Una crescita continua in tutto il mondo

La crescita dei numeri del turismo di lusso non riguarda solamente l’Italia. Parliamo di un trend che coinvolge tutto il mondo. Per rendersi conto delle dimensioni del fenomeno, basta rammentare che, dall’inizio degli anni ‘80 all’estate dello scorso anno, è aumentata di oltre il 191% l’offerta di soggiorno dedicati a un target alto spendente.

Da qui al 2033, si prevede un ulteriore aumento del 12%.

Lato camere, si parla, nell’ultimo decennio, di una crescita del 46% delle soluzioni extra lusso a livello mondiale.