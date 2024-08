L'Ensemble "Anima Musices" si esibisce a Mioglia

Il comune di Mioglia ospita un evento musicale di grande prestigio che si terrà sabato 24 agosto alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo.

Tale evento fa parte della XLV Stagione Internazionale di Concerti sugli Organi Storici della Provincia di Alessandria, una rassegna di rilievo organizzata dall’Associazione "Amici dell'Organo" e patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dal Conservatorio Vivaldi di Alessandria. La nostra comunità è particolarmente orgogliosa di essere l'unico Comune al di fuori della provincia di Alessandria a ospitare uno degli eventi di questa prestigiosa stagione musicale. Questa particolarità rende il concerto di Mioglia un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per coloro che desiderano vivere un'esperienza culturale unica nel suo genere.

Il protagonista della serata sarà l'organo storico della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, uno strumento che risale al 1778 e che è stato recentemente restaurato grazie a un importante impegno economico da parte della parrocchia, con i generosi contributi della Conferenza Episcopale Italiana, della Fondazione Agostino De Mari di Savona, dell’Azienda Faunistica Venatoria Miogliese, della Pro Loco di Mioglia e di numerosi parrocchiani. Questo restauro è stato determinato dalla sensibilità e dall’attenzione del parroco, don Paolo Parassole, dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Acqui, dell’Amministrazione Comunale e della comunità parrocchiale nei confronti di un patrimonio storico e culturale. Questo prezioso organo, che torna a risplendere nel suo antico splendore, sarà al centro di una serata dedicata alla musica di altissimo livello.

L'evento vedrà la straordinaria partecipazione dell'Ensemble "Anima Musices", composto da Doralice Minghetti, che suonerà l’ocarina e il clavicembalo, e Giuseppe Monari, all’organo e al clavicembalo. Doralice Minghetti, laureata con lode in Clavicembalo e Tastiere Storiche presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, è una musicista versatile e apprezzata per la sua abilità nell'interpretare repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo. Giuseppe Monari, laureato con lode e menzione d’onore in Organo e Composizione Organistica (I livello) presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, ha conseguito con la stessa votazione il biennio di secondo livello in Organo presso il Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova ed ha inoltre ottenuto la laurea di secondo livello cum laude in Clavicembalo e tastiere storiche presso il conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. È riconosciuto per la sua maestria nell’esecuzione su organo e clavicembalo, contribuendo alla riscoperta di composizioni storiche con un tocco di modernità. Il duo, rinomato per la sua eccellenza artistica e la ricerca musicale innovativa, promette di offrire una serata indimenticabile all'insegna della grande musica.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.