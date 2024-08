Polizia di Stato, 15 giorni di sospensione per l'attività di una sala di video lottery della riviera di ponente

Intensificati dal Questore di Savona i controlli agli esercizi pubblici e commerciali durante la stagione estiva, per prevenire non solo gli illeciti in materia di somministrazione degli alcolici ai minori ma anche per la tutela della sicurezza pubblica ed in particolare per tutelare quegli esercenti che operano in adesione alle regole del settore e della legalità.

Ieri mattina è stato notificato un provvedimento del Questore savonese, con il quale viene sospesa per quindici giorni - ai sensi dell’art. 10 TULPS – l’attività di gestione di una sala di video lottery della riviera di ponente.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un controllo realizzato dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, durante il quale sono emerse svariate violazioni che hanno portato gli operatori ad applicare le disposizioni dell’art. 10 TULPS, che, in caso di violazioni, prevede la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di Polizia.

Le violazioni riscontrate durante il controllo riguardano il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella licenza: al momento del controllo non era presente il titolare ma un’altra persona non autorizzata. Inoltre era presente un minore all’interno della sala ed è stato rinvenuto un frigo per la somministrazione di bevande in assenza di apposita S.C.I.A. Infine, non sono stati rispettati gli orari di chiusura della sala gioco: durante il prescritto orario di chiusura pomeridiana la sala è stata trovata aperta, con clienti intenti a giocare.