Il Genoa all'inglese sull'esterno: dall'Arsenal ecco Norton-Cuffy. Gudmundsson, proposta di aumento

Sarà ancora "all'inglese" la corsia esterna di destra del Genoa. Dopo il ritorno di Djed Spence per fine prestito al Tottenham, il club di Villa Rostan ha infatti chiuso per l'arrivo in rossoblù di un altro giovane prospetto scuola Premier League e, nelle prossime ore, Brooke Norton-Cuffy sarà un giocatore del Grifone.

Esterno destro molto ben strutturato fisicamente, il giovane classe 2004 arriverà in Liguria per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro (oltre a bonus futuri) che il club verserà nelle casse dell'Arsenal, società dove è cresciuto e che nelle ultime stagioni lo ha girato in prestito a Lincoln City, Rotherham, Coventry e, nell'ultima stagione, al Millwall, dove ha messo a segno 2 gol e 6 assist. Il tutto collezionando, a soli vent'anni, già un centinaio di presenze tra i professionisti.

Intanto la società sarebbe al lavoro, sempre in queste ore, per cercare una soluzione diversa alla cessione per Albert Gudmundsson. Per convincere l'islandese, oramai per i più promesso sposo della Fiorentina, a restare, il club avrebbe proposto un adeguamento d'ingaggio per arrivare a una cifra vicina ai 2,4 milioni di euro.

Nel caso non ci si riuscisse, gli uomini mercato genoani sono al lavoro per individuare un sostituto. Nelle scorse ore dalla Spagna è rimbalzata la voce di un interessamento per l'ex Roma e Bologna, ora alla Real Sociedad, Umar Sadiq, ma a spuntare è stato anche il nome di Harit dell'Olympique Marseille.