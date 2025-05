Nailvana: l’universo beauty di Selene Giannottu a Savona tra make-up, unghie e cura delle ciglia

Nel cuore di Savona, in via Fiume 11R, all’interno di Ego Estetica, si trova Nailvana, il raffinato studio dove Selene Giannottu, estetista e make-up artist, accoglie le sue clienti con professionalità, empatia e una passione che traspare da ogni gesto.

Selene nasce e cresce in una famiglia di parrucchieri, respirando sin da bambina l’aria del mondo beauty. Una passione che è diventata vocazione: “Mi sono diplomata come estetista e ho proseguito con corsi di perfezionamento, dal trucco correttivo al body painting, fino al make-up oncologico”, afferma. Quest’ultimo lo pratica come volontaria nel laboratorio di bellezza di via San Lorenzo, progetto ideato da Marzia Pistacchio e sostenuto dall’Associazione Pietro Bianucci.

Nel suo studio, Selene è specializzata nella cura delle unghie: ricostruzione in gel e acrygel, semipermanente, decorazioni personalizzate. Ma la vera magia avviene con i pennelli del make-up, che trasforma in uno strumento di ascolto e valorizzazione della persona. Ogni trucco è pensato ad hoc: dal make-up moda, che si fonde con il tema della sfilata, al trucco sposa, studiato nei minimi dettagli per armonizzarsi con abito. Sempre con un servizio orientato ai desideri ed esigenze delle clienti.

Selene cura in modo particolare anche i “trucchetti” professionali: nel make-up correttivo, ad esempio, utilizza la tecnica dei colori complementari per camuffare discromie e imperfezioni, insegnando anche alle clienti come replicarlo a casa.

E per chi desidera uno sguardo più intenso, propone extension e laminazione ciglia, oltre alla laminazione sopracciglia per ridisegnare e valorizzare lo sguardo. Ogni trattamento è preceduto da una scrupolosa anamnesi, per garantire sicurezza e personalizzazione.

Per eventi speciali o trasformazioni teatrali, Selene offre servizi di cosplay make-up e body painting: veri progetti artistici che richiedono ore di lavoro e grande preparazione.

Selene non è solo un’estetista, ma una professionista della bellezza consapevole, attenta e creativa, capace di unire estetica, benessere e umanità.