In manette il magnate ucraino Alexander Boguslayev: aveva tentato di acquistare la Gallinara

Arrestato a Monaco Alexander Boguslayev, il magnate ucraino che tentò di acquistare l'isola Gallinara. La notizia è stata riportata dal quotidiano ucraino Ukrainska Pravda.

L’arresto sarebbe avvenuto nel Principato di Monaco. Alexander Boguslayev è un imprenditore ucraino, figlio dell’ex presidente della Jsc Motor Sich. Sarebbe stato fermato su richiesta dei servizi di sicurezza ucraini (SBU), con la collaborazione della Procura generale e delle forze dell’ordine di Francia e Monaco.

Boguslayev è noto in Italia per aver tentato nel 2020 l’acquisto dell’isola Gallinara. L’operazione immobiliare fu però bloccata dallo Stato italiano, che esercitò il diritto di prelazione sulla parte più pregiata del territorio, portando l’imprenditore a rinunciare all'intero affare.

Secondo Rbc-Ucraina, Boguslayev avrebbe aiutato il padre, già prima del conflitto su larga scala scoppiato nel 2022, ad assumere il controllo dell’azienda Motor Sich, manipolando il valore delle azioni per rivenderle poi a soggetti terzi. Il denaro, transitato attraverso una rete internazionale che coinvolgeva il Medio Oriente, l’Europa e l’Asia, sarebbe stato impiegato per acquistare immobili di lusso in violazione delle sanzioni.

Durante le perquisizioni nella sua villa a Monaco e in alcune abitazioni collegate a Zaporizhia, le autorità ucraine avrebbero rinvenuto numerosi beni intestati a prestanome: appartamenti di lusso, oggetti di valore e altro materiale di interesse investigativo.

Alexander Boguslayev sarebbe ora accusato di riciclaggio su larga scala e, in caso di condanna, rischia fino a 12 anni di carcere oltre alla confisca dei beni.