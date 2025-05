Laigueglia omaggia Nicholas Roerich con un concerto per i 150 anni dalla nascita

Martedì 6 maggio, alle ore 21, l’Oratorio di Santa Maria Maddalena a Laigueglia ospiterà un concerto in omaggio a Nicholas Roerich, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita.

Pittore, scienziato e filosofo russo, Roerich è considerato una delle figure più rilevanti dell’arte e della cultura del XX secolo. Le sue opere raccontano le origini storiche della Russia e ne seguono l’evoluzione fino al periodo successivo alla Rivoluzione d’Ottobre.

Artista e ricercatore visionario, Roerich ha contribuito a far conoscere al mondo l’antica cultura russa, portandola in Europa, Asia e America. La sua esistenza fu dedicata alla ricerca di un mondo migliore, guidato dall’ideale dell’arte come strumento di elevazione e bellezza.

Particolarmente significativa nella sua eredità è l’iniziativa nota come “Patto Roerich”, la prima dichiarazione internazionale per la protezione dei beni culturali. Il documento invitava le nazioni a tutelare musei, università, cattedrali e biblioteche con lo stesso rispetto riservato agli ospedali durante i conflitti armati.

Il concerto si inserisce nel quadro della “Missione culturale in Italia”, un progetto pluriennale che in questi giorni fa tappa in Liguria. L’iniziativa è promossa dal Centro dei Film Festival Cinematografici e dei Programmi Internazionali, da Destinazione Solaris e dal Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, con il sostegno del Forum di Dialogo Italo-Russo delle Società Civili.

Ad esibirsi saranno: Maria Pakhar’, soprano; Denis Sedov, basso-baritono; Laura Manescalchi, flauto; Aima Lichtblau, overtone harp; Sergei Semenov, pianoforte. Il programma musicale prevede composizioni di Igor Stravinskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Claude Debussy e Aleksander Borodin, offrendo al pubblico un viaggio sonoro attraverso alcune delle voci più alte della musica classica europea e russa.