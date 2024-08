Albenga, nuovo cda Sat, Roberto Tomatis (FdI): “Buon lavoro a Ilaria Giusto, importante migliorare la pulizia urbana e contenere i costi”

“Congratulazioni all’avvocato Ilaria Giusto per la sua recente nomina nel Consiglio di Amministrazione di Sat S.p.A., l'azienda partecipata che gestisce l'igiene urbana in 63 Comuni nella provincia di Savona. Nomina che auspichiamo possa rappresentare un passo significativo per garantire una voce albenganese all'interno della società, permettendo alla nostra città di essere direttamente coinvolta nelle decisioni che riguardano un servizio così essenziale”.

Lo afferma Roberto Tomatis, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga.

"Si tratta di un incarico importante. La sua presenza nel CdA di Sat è una preziosa opportunità per Albenga, poiché consentirà alla nostra città di essere rappresentata in modo efficace e mirato – continua Tomatis -. Siamo fiduciosi che Ilaria Giusto saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio".

"Preme sottolineare che sarà particolarmente rilevante lavorare con determinazione per ottimizzare il livello di pulizia della città, certamente migliorata in diverse zone di Albenga, ma ancora carente nelle aree periferiche e nelle frazioni, garantendo al contempo la massima attenzione al contenimento dei costi, per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e sostenibile", aggiunge Tomatis.

"Con questa nomina, speriamo che Albenga rafforzi fattivamente il suo impegno verso un servizio di igiene urbana all’altezza delle aspettative dei cittadini – conclude il consigliere FdI -. Auguriamo un buon lavoro all’avvocato Giusto e agli altri membri del CdA”.