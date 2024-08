Da Borghetto a Borgio Verezzi, Comuni "alfieri" della promozione turistica

Da Borghetto a Borgio Verezzi, Loano e Pietra Ligure compreso Toirano. Cinque Comuni fanno parte con orgoglio della “Ligurian Riviera” impegnata nella promozione turistica della provincia di Savona.

“Siamo stati tra i Comuni fondatori della Ligurian Riviera e oggi più di allora siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Molti sono stati i risultati ottenuti e molti quelli che vorremmo raggiungere nei prossimi anni. Per Borghetto, dopo gli anni bui del pre dissesto finanziario, il 2024 è stato l’anno della ripartenza anche per quello che riguarda la valorizzazione dell’offerta e della promozione turistica – afferma Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito - Sono stati investiti circa 400.000 euro prelevati dal bilancio comunale per poter offrire ai borghettini e ai turisti eventi di qualità, tutti a partecipazione completamente gratuita, dal teatro, alle rassegne letterarie, ai grandi eventi musicali con la partecipazione di grandi artisti nazionali e internazionali tra cui Jah Wabble, Big Mama, MonoNeon e gli Ex Otago. Di ciò ne ha potuto beneficiare anche il CLT locale con il quale abbiamo concordato di destinare interamente le risorse di competenza per la promozione del turismo fuori stagione. In particolare verranno finanziate attività legate all’outdoor e alla promozione delle tradizioni locali ed enogastronomiche”.

Anche Loano, in ottemperanza alla normativa regionale, il CLT è parte e affianca l'amministrazione comunale nella programmazione della promozione turistica.

“Il 50% per cento dei fondi derivanti dall'Imposta di soggiorno – dice il sindaco Luca Lettieri - vengono utilizzati proprio a questo scopo. Nell'ultimo periodo abbiamo implementato la promozione multimediale realizzando “prodotti” dedicati al turismo family-friendly e al turismo sportivo; abbiamo realizzato la manutenzione straordinaria dei sentieri dell'entroterra dedicati agli appassionati di mountain-bike; abbiamo varato, insieme all'Asd Maremontana, il Vibram Maremontana Running Park; a ciò si aggiungono i tanti eventi di destinazione targhettizzati su queste tipologie turistiche (famiglie e sportivi) e apparsi sui circuiti delle reti nazionali. Inoltre, l'amministrazione fa parte del comitato di coordinamento provinciale condividendone il percorso e gli scopi e destinando il 15% sempre dell'Imposta al tavolo territoriale intercomunale (sulla base di una convenzione stipulata nel 2018 a livello provinciale)”.

Anche a Pietra Ligure è stato avviato, da alcuni anni, un ambizioso piano integrato di comunicazione che vede il portale di destinazione turistica visitpietraligure come cuore pulsante di un ampio progetto di promozione territoriale experience orienteed.

“Si tratta di un fitto lavoro di messa a sistema di tutte le esperienze che il paese, dal suo mare fino all'entroterra, è capace di offrire, veicolato sui canali social attraverso un'attenta analisi dei flussi turistici – sottolinea Daniele Rembado, vice sindaco e assessore al Turismo di Pietra Ligure - Un progetto che ha consentito a Pietra di destagionalizzare l'offerta turistica con un incremento esponenziale delle presenze al di fuori della stagione estiva. Di pari passo, insieme al CLT abbiamo deciso di investite le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno in iniziative che puntano a valorizzare gli asset strategici del turismo pietrese secondo un piano di riparto condiviso, dinamico e altamente performante”.

Per Borgio Verezzi il 2024 è il secondo anno di applicazione dell'imposta di soggiorno ed il secondo anno di lavoro del Comitato Locale per il Turismo.

“Abbiamo iniziato subito a lavorare cercando di puntare sul miglioramento della nostra offerta turistica: in prima battuta, abbiamo studiato le criticità della nostra mobilità interna, lavorando sul possibile incremento delle corse delle navette di TPL da Borgio a Verezzi e ritorno, e questo per favorire l’accessibilità a uno dei Borghi più belli d’Italia, la nostra splendida Verezzi, in linea con la valorizzazione del turismo culturale e la riscoperta del territorio promossi da Ligurian Riviera – afferma Veronica Aicardi, consigliere comunale con delega al Turismo - Sempre nella stessa direzione di promozione del turismo, 365 giorni l'anno, abbiamo deciso di investire sull'offerta delle attività Outdoor, iniziando un progetto di riqualificazione completa della nostra bella rete sentieristica dedicata agli escursionisti ma aperta anche ai biker, con interventi di sostituzione della segnaletica direzionale e informativa, la manutenzione straordinaria sulle zone più critiche, la mappatura e segnatura di ogni sentiero, l'inserimento nella REL (rete escursionistica ligure) e nuove modalità di comunicazione e promozione legate alle nuove tecnologie, grazie al portale turistico visitborgioverezzi.it in via di rinnovo con una sezione dedicata proprio all'outdoor, e allo sviluppo di App tecniche e campagne sui social capaci di rinnovare l'immagine e l'attrattività del nostro territorio tutto l'anno, al di là della tradizionale stagione balneare e nell'ottica di una maggiore destagionalizzazione del turismo. L'ingresso nella realtà provinciale di Ligurian Riviera è stata senz'altro una esperienza positiva per Borgio Verezzi, allargando i nostri orizzonti e consentendo nuovi canali e strumenti di promozione del nostro territorio, ben inserito in un nuovo contesto più ampio comunque capace di valorizzare ciascuna realtà, senza mai appiattire o sacrificare le peculiarità del singolo Comune”.