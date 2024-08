Genoa-Inter 2-2, Gilardino gonfia il petto per il suo Grifone: "Partite di questo tipo ci fanno pensare positivo"

Una prova tutta grinta e determinazione, come auspicato alla vigilia da Alberto Gilardino, permette al Genoa di bagnare l'esordio in campionato con un pareggio di assoluto valore e prestigio contro l'Inter campione d'Italia.

Esaltante anche il modo in cui è maturato il 2-2 finale, con il pareggio di Messias al 95' a regalare un punto d'oro ai rossoblu, capaci di non disunirsi dopo la doppietta di Thuram che aveva ribaltato l'iniziale vantaggio rossoblu firmato Vogliacco, al primo gol in Serie A.

“Siamo felici per la gara – le parole a caldo di un orgoglioso Gilardino - i ragazzi si meritano questo risultato per quanto dato in campo. Hanno risposto alla grande sul piano dell'atteggiamento, giocando una grande partita in fase difensiva e lavorando bene soprattutto su Barella e Mhkitaryan. Incontravamo una squadra dal tasso qualitativo altissimo, ma ci siamo fatti trovare pronti, dimostrando di poter fare male quando c'è stata possibilità di fare gol”.

Così come lo scorso anno, a spiccare nuovamente quel senso di attaccamento alla maglia, ormai diventato un marchio di fabbrica del Genoa targato Gila:“I ragazzi hanno risposto alla grande sul piano dell'agonismo e del coraggio, come già ribadito i singoli fanno la differenza, ma il concetto di squadra resta la cosa più importante”.

Mercato ancora in piena evoluzione, ma il tecnico biellese preferisce continuare a focalizzarsi sul campo: “Sarebbe bello che le varie operazioni finissero prima dell'inizio del campionato, ma l'importante è continuare a lavorare in questo modo, senza farsi distrarre da quello che potrà succedere da qui a fine agosto. Vitinha sostituto di Gudmundsson? Vitor è più una seconda punta pura rispetto ad Albert che giocava a tutto campo, con la società faremo le opportune valutazioni per trovare un profilo in grado di inserirsi all'interno del nostro contesto”.

Inevitabile un ringraziamento al popolo rossoblu: “I tifosi sono stati ancora una volta a dir poco incredibili, ci hanno sostenuto tutta la gara, anche quando eravamo in svantaggio. Partite di questo tipo, in un ambiente del genere, ci fanno pensare positivo”.