Finale, dopo l'ondata di maltempo quella della solidarietà: anche i volontari in supporto per ripulire la città

Non c'è stata solo l'ondata di fango a colpire strade e locali nel pomeriggio di ieri, a Finale Ligure. Dopo di questa se n'è sviluppata una altrettanto forte, ed è quella del gruppo di volontari, composto in prevalenza da giovani, che ha contribuito alle operazioni di pulizia nelle aree più colpite della cittadina, in particolare Borgo e Marina.

L’obiettivo principale, in supporto alla Protezione Civile e alle quadre di pronto intervento, è stato quello di rimuovere dalle strade il fango, i detriti e i materiali accumulatisi a seguito della piena del torrente Pora e delle forti piogge cercando di aiutare a tornare quanto prima a una sorta di normalità.

Grazie a un "tam tam" attraverso canali social e app di messaggistica con la spinta propulsiva del consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, Andrea Calcagno, diverse persone munite di pale, guanti e stivali si sono concentrate nelle zone adiacenti al torrente e nei punti dove il materiale trasportato dall’acqua ha causato ostacoli alla circolazione.

Un intervento che ha senz'altro permesso di accelerare i tempi di ritorno alla normalità e di alleggerire il carico di lavoro per le squadre comunali già impegnate su più fronti, e che ha ancora una volta dimostrato il grande spirito di collaborazione e senso civico della comunità finalese.