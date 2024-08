Nuovo incidente a Finale. Due pedoni investiti da uno scooter lungo l'Aurelia a Pia

Pomeriggio d'intenso lavoro per i soccorritori e la polizia locale finalesi, coinvolti in un altro impegnativo intervento per un secondo incidente verificatosi lungo le strade della cittadina rivierasca.

Intorno alle 18.30 è infatti scattato l'allarme per un investimento che ha visto uno scooter travolgere due persone che stavano attraversando l'Aurelia all'altezza di Corso Europa, nei pressi dell'attraversamento pedonale in corrispondenza del molo di Finalpia, zona molto trafficata in quell'ora quando le spiagge cominciano a svuotarsi.

Oltre all'intervento della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico, rimasto bloccato alcuni minuti, sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e del mezzo.

Sul posto, naturalmente, i soccorritori con due ambulanze della Croce Bianca e una della Croce Verde finalesi, insieme all'automedica Sierra4. Dopo essere stati spinalizzati, i tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Corona.

Come detto, si tratta del secondo intervento nel giro di un paio d'ore nelle strade molto trafficate, visto il periodo di forte afflusso turistico, della località savonese. Sempre nel pomeriggio odierno, infatti, un altro incidente era avvenuto a Calvisio con due moto coinvolte e quattro feriti lievi.