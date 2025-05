Albisola, lutto per la scomparsa di Sergio Pagliai

Albisola piange la scomparsa di Sergio Pagliai.

Particolarmente conosciuto e stimato nel comune albisolese, aveva 88 anni.

Per anni ha abbellito le panchine sul territorio, da quella per ricordare Fabrizio De André a quella su San Valentino e molte altre. Oltre a partecipare come volontario ad iniziative per il decoro comunale.

Il funerale è stato celebrato venerdì scorso nella chiesa di San Nicolò.

Lascia la moglie Natalia, i figli Luca e Valeria, la nipote Nina, il genero Luca, le sorelle, il fratello e tutti i parenti.