Quante curiosità sui casinò online e tradizionali conosci? Mettiti alla prova con il test ludico e rispondi alle domande

Mentre i giochi come dadi e carte hanno origini che risalgono anche a diversi millenni fa, le sale da gioco sono relativamente giovani e possono vantare “solo” quattro secoli di attività, discorso ancora più moderno per i casino online, che rappresentano l'ultima avanguardia tecnologica degli ultimi 25 – 30 anni, ma che racchiude tutta la storia ludica nelle sue grafiche e giochi.

Se sei un appassionato di poker, slot, roulette e altri giochi di carte che si trovano sui casinò online, prova a fare questo test ludico per scoprire quante curiosità conosci.

Quando è stato creato il primo casinò online e quando la prima versione per smartphone?

Entriamo subito nel vivo del test ludico con una domanda facile (forse), perché il primo casinò digitale è stato lanciato sul Web nel 1994 e nel 1998 le isole di Antigua e Barbuda sono state la prima Nazione a regolamentare il gioco online. La prima versione per smartphone è nata nel 2004 ed era un'antenata delle app di casinò online così come le scarichiamo oggi.

Quale attore italiano famosissimo è conosciuto per la sua assidua frequenza al casinò di Sanremo negli anni '50?

Tra gli attori che amavano trascorrere il tempo libero al Casinò di Sanremo c'è Vittorio De Sica, che negli anni Cinquanta era un ospite fisso, tanto da scegliere di andare in vacanza con la famiglia sempre non troppo lontano dalla Città dei Fiori. Ecco spiegato anche perché molte slot online sono dedicate alle grafiche di Napoli e alle sue pellicole storiche.

Blackjack online: a quale gioco di carte napoletano assomiglia?

Questa è una domanda semplice prima di passare a quelle più complesse, perché anche i giocatori meno esperti si sono accorti che il Blackjack online somiglia molto nella sua struttura regolamentare al Sette e Mezzo, famoso gioco di carte che con tutta probabilità è stato inventato a Napoli.

Esistono anche delle teorie che cercano di dimostrare come il 21 francese sia un'evoluzione proprio del Sette e Mezzo, anche se non abbiamo testimonianze certe e tutto resta nel mito. Il Sette e Mezzo online resta un trend evergreen, infatti, è uno dei giochi che attira maggiormente la curiosità degli utenti.

Qual è stato il primo film americano sui casinò?

Il mondo del cinema è strettamente connesso con i casinò online, tanto che una vasta gamma di slot digitali prendono spunto per le grafiche dalle pellicole più famose di Hollywood ma anche dai film italiani.

La prima pellicola americana sui casinò girata a Las Vegas nel 1960 è Colpo Grosso con Dean Martin e Frank Sinatra, il titolo originale è Ocean's 11 e nel 2001 è stato girato l'omonimo remake con Clooney e Pitt, che ha dato inizio alla saga. Queste due pellicole sono presenti in diversi giochi di casinò digitali.

Quali sono i casinò più antichi al mondo ancora attivi?

Il casinò che in assoluto è il più antico al mondo è quello di Venezia, che aprì nel 1638 e oggi si trova presso il Canal Grande.

Anche il Casinò di Montecarlo e quello di Baden in Germania sono molto antichi, infatti, sono aperti dalla metà del XIX secolo. Infine, c'è il Casinò di Sanremo, aperto nel 1905. Tutte queste sale da gioco continuano a ispirare il design interno delle sale per la diretta live streaming dei casinò online, ma anche i giochi come le slot virtuali.

Perché la roulette è conosciuta come il gioco del Diavolo e chi l'ha inventata?

Tra i miti e le leggende sui casinò online e tradizionali spicca la storia della roulette, conosciuta come il gioco del Diavolo perché la somma dei numeri presenti sul tabellone è 666, che nella cabala corrisponde al numero di Satana.

A inventare questo vero e proprio prodigio tecnologico nel XVII secolo fu Blaise Pascal durante un esperimento, paradossalmente il filosofo era un fermo credente, tanto da scommettere su Dio nel suo pensiero filosofico. Sono tantissime le roulette online dedicate alla cabala ma anche alla scienza, sia quella del passato che futuristica.