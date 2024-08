Albenga continua con la musica: da domani 22 agosto "Concertando tra i Leoni"

Dopo l’Albenga Jazz Festival che terminerà questa sera con il concerto “The Jazz Defenders” (alle ore 21.30 in Piazza San Michele, continua la musica ad Albenga con “Concertando tra i Leoni”.

Da giovedì 22 agosto a domenica 25agosto in Piazza dei Leoni arte cultura e musica si fonderanno in un turbinio di emozioni. Domenica 25 agosto durante la serata dedicata alla Liguria ci sarà la consegna del Premio dei Leoni 2024. Presenterà Roberta Moschella.

Ecco il programma delle serate:

Giovedì 22 agosto: Progetto dedicato a Fabrizio De Andrè “Passaggi di tempo” Roberta Moschella Voce Recitante Mauro Vero Voce solista e Chitarre.

Venerdì 23: Girovagando tra Opera, Musical e Cinema Duo Maurizio Morganti e Alessandro Gagliardi Christoph Willibald Gluck- Danza degli spiriti beati (Minuetto e aria) Wolfgang Amadeus Mozart- Fantasia da “Le Nozze di Figaro” George Gershwin- Fantasia da “Porgy and Bess” Leonard Bernstein-Selections from “West Side Story” Irving Berlin-Alexander’s Ragtime Band Henry Mancini-Da “Colazione da Tiffany” a “Victor Victoria” -Moon River -Le Jazz Hot Charlie Chaplin -Antologia cinematografica -Now that it’s ended (A King a New York)-Eternally (Limelight)-Weeping Willows (A King a New York) Andrea Morricone -Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso” Nino Rota-Medley da Amarcord, Il Gattopardo e Otto e mezzo-Amarcord-Valzer del commiato-La Passerella dell’addio

Sabato 24 agosto: Francesco Croese Violino e Michele Croese Pianoforte Programma: Franz Schubert Henry Wieniawski DOMENICA 25 AGOSTO Omaggio alla Liguria - Camerata Musicale Ligure - Giovanni Sardo, violino - Marco Moro, flauti, sax, Simone Mazzone, chitarra – José Scanu, chitarra, maestro concertatore Ma se ghe penso - Omaggio a Bruno Lauzi Nicolò Paganini: Capriccio 24 - Raffaele Cecconi: Paganiniana Thanks Frank - Omaggio a Frank Sinatra Sull’Oceano: Vejo e Nuevo Tango- Omaggio ai Liguri in Argentina Gente di mare - Omaggio a Fabrizio De André.

Durante la serata di domenica, come da tradizione, ci sarà la consegna del Premio dei Leoni 2024 che quest’anno andrà alla Famiglia Noberasco L’evento si svolgerà in Piazza dei Leoni - nel Centro Storico di Albenga a partire dalle ore 21.15. Presenta Roberta Moschella. Entrata ad offerta libera. Posti limitati.