Giorgio Cangiano candidato alle Regionali? I Cittadini Stanchi: “È la soluzione all’isolamento che sta subendo Albenga”

È proprio in virtù delle sue qualità e dei suoi successi che in tanti sperano in una sua candidatura come consigliere regionale. Tra gli altri, il gruppo dei Cittadini Stanchi di Albenga: “Chiediamo all’avvocato Giorgio Cangiano di candidarsi come consigliere regionale e portare Albenga ad avere l’autorevolezza che merita all’interno delle Istituzioni. La sua storia parla per lui: sindaco per 5 anni della seconda città della provincia di Savona, parte attiva del Comitato senza Pronto Soccorso si Muore fin dalla sua nascita e non per convenienza, recordman di preferenze alle elezioni comunali, consigliere delegato all’Agricoltura e alla Valorizzazione dell’Isola Gallinara e molto altro ancora – spiegano i portavoce Angelo Pallaro e Giacomo Massone”.