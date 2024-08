La filtrazione dell'acqua del rubinetto di casa è una soluzione per garantire la purezza e la sicurezza dell'acqua che consumiamo quotidianamente. Con l'aumento dei contaminanti presenti nelle fonti idriche, scegliere il giusto sistema di filtrazione è fondamentale per migliorare la qualità dell'acqua, ridurre i rischi per la salute e migliorare il gusto e l'odore.

Eivavie è una delle migliori aziende a cui rivolgersi per soluzioni di filtrazione dell'acqua, nasce a fine 2017 da un’idea di Tullio Trèves, imprenditore nel settore della sostenibilità ambientale dal 1992 e offre prodotti affidabili e di alta qualità, costruiti con materiali naturali.

Perché filtrare l'acqua del rubinetto di casa?

migliora significativamente le caratteristiche organolettiche dell'acqua, rendendola più gradevole da bere e utilizzare per la preparazione di alimenti.

La riduzione del calcare protegge gli elettrodomestici dalle incrostazioni, prolungandone la vita utile.

L'abbattimento dei livelli di metalli pesanti e pesticidi rappresenta un aspetto cruciale per la salvaguardia della salute, trattenendo sostanze potenzialmente nocive.

L'eliminazione di batteri e parassiti aggiunge un livello extra di protezione, particolarmente apprezzato da famiglie con bambini piccoli, anziani o persone con sistema immunitario compromesso.

La riduzione dei rischi associati a sostanze chimiche presenti nell'acqua del rubinetto costituisce un'ulteriore linea di difesa contro contaminanti emergenti come residui di farmaci e ormoni.

Tipi di sistemi di filtrazione dell'acqua

si installano facilmente sopra il lavandino, collegandosi direttamente al rubinetto e rimuovendo cloro, calcare, metalli pesanti, pesticidi e migliorando il gusto e l'odore dell'acqua.

I filtri sottolavello, installati sotto il lavandino, sono più discreti e sono in grado di eliminare batteri, parassiti, cloro, calcare, metalli pesanti e pesticidi. In aggiunta consentono un’alta possibilità di personalizzazione in quanto è possibile installare più unità di purificazione in serie, ognuna delle quali con uno specifico filtro..

I filtri a gravità non richiedono connessione alla rete idrica, ideali per l'uso portatile o in situazioni di emergenza, utilizzano la gravità per filtrare l'acqua, rimuovendo sedimenti, cloro metalli pesanti, PFAS, e migliorando il gusto.

Questi sistemi utilizzano materiali di alta qualità come ceramica e carbone vegetale ottenuto dalla noce di cocco, che garantiscono un'efficace rimozione di una vasta gamma di contaminanti, migliorando notevolmente la qualità dell'acqua del rubinetto di casa.

Fattori da considerare nella scelta del sistema di filtrazione

Un'permette di identificare i contaminanti specifici, consentendo di selezionare un sistema di filtrazione mirato alle effettive necessità.

Le necessità individuali di ogni famiglia influenzano la scelta del sistema di filtrazione, dalla rimozione del calcare all'eliminazione di metalli pesanti o pesticidi.

La valutazione del budget deve considerare non solo il costo iniziale del dispositivo, ma anche le spese di manutenzione a lungo termine, identificando il miglior rapporto qualità-prezzo.

La semplicità di montaggio e la praticità di manutenzione rappresentano aspetti cruciali. Sistemi con facile sostituzione delle cartucce filtranti e intervalli di manutenzione prolungati risultano generalmente più apprezzati.

La capacità di filtrazione del sistema deve bilanciare il fabbisogno idrico quotidiano della famiglia con il consumo effettivo di acqua, evitando disagi o sprechi. Una gestione oculata di questo bene prezioso contribuisce alla tutela delle preziose risorse idriche.

I migliori sistemi di filtrazione per l'acqua del rubinetto

La scelta del sistema di filtrazione più adatto dipende da diversi fattori, tra cui lo spazio disponibile, le esigenze specifiche di purificazione e il budget. Eivavie propone una gamma di soluzioni per soddisfare le diverse necessità dei consumatori.

I filtri sopralavello si distinguono per la facilità di installazione e l'immediata disponibilità di acqua filtrata. Questi dispositivi si collegano direttamente al rubinetto esistente, senza richiedere modifiche strutturali alla cucina.

Il modello Hcs sopra lavello di Eivavie, ad esempio, utilizza una combinazione di ceramica e carbone vegetale per rimuovere efficacemente una vasta gamma di contaminanti.

La ceramica agisce come barriera fisica contro particelle e microrganismi, mentre il carbone vegetale assorbe cloro e sostanze organiche migliorando gusto e odore.

I filtri sottolavello offrono una soluzione più discreta e con maggiore capacità di filtrazione rispetto ai modelli sopralavello, grazie alla loro possibilità di integrazione con ulteriori filtri in serie. Questi sistemi si installano nello spazio sotto il lavello e richiedono l'aggiunta di un rubinetto separato per l'erogazione dell'acqua filtrata oppure la sostituzione del rubinetto esistente con uno a tre vie, in grado di erogare acqua calda e fredda di rete e acqua filtrata.

L'installazione richiede un intervento più complesso, ma offre il vantaggio di non alterare l'estetica del piano cucina.

I modelli a gravità utilizzano una combinazione di ceramica e carbone vegetale in granuli per purificare l'acqua. La ceramica agisce come prefiltro, trattenendo sedimenti e batteri, mentre il carbone attivo rimuove cloro, pesticidi e altre sostanze chimiche. Questi filtri risultano particolarmente utili in situazioni di emergenza o in luoghi privi di allacciamento alla rete idrica.

Le candele filtranti e i prefiltri svolgono un ruolo fondamentale nel prolungare la vita utile dei sistemi di filtrazione principali. Questi componenti rimuovono le impurità più grossolane e il cloro, prevenendo l'intasamento prematuro dei filtri più fini.

Come installare un sistema di filtrazione dell'acqua

risulta rapida e semplice, richiedendo solo il collegamento al rubinetto esistente tramite l’apposita valvola deviatrice fornita in dotazione.

I sistemi sottolavello necessitano di maggior tempo e attenzione, implicando il collegamento alla rete idrica e l'installazione di un rubinetto dedicato o di un miscelatore a tre vie. I filtri a gravità non richiedono installazione, ma solo l'assemblaggio delle componenti fornite.

Per tutti i sistemi, è cruciale seguire attentamente le istruzioni del produttore, verificare la compatibilità con l'impianto esistente e controllare periodicamente i collegamenti per prevenire perdite.

Manutenzione del sistema di filtrazione

del sistema di filtrazione è cruciale per preservarne l'efficacia e prevenire l'accumulo di impurità.

Questa pratica assume particolare importanza considerando i potenziali problemi di potabilità nelle reti idriche, inclusi guasti e anomalie che possono portare a divieti di consumo da parte delle amministrazioni locali in molte città italiane.

La sostituzione delle cartucce filtranti, da effettuarsi generalmente ogni 6-12 mesi secondo le indicazioni del produttore, e una pulizia costante prevengono l'intasamento e garantiscono prestazioni ottimali.

Annotare le date di sostituzione dei filtri, oppure usufruire degli strumenti messi a disposizione da Eivavie come il led indicatore di cambio del filtro presente sui rubinetti, facilita il mantenimento di un programma di manutenzione efficace, assicurando una qualità dell'acqua filtrata costante nel tempo.