Torna “Zampe in Tour”, passeggiata a Borghetto S.S. con gli amici a quattro zampe

Ci sono giornate importanti. Giornate che non vogliamo dimenticare e giorni che desideriamo festeggiare. Per questo il 25 agosto, in occasione della Giornata internazionale del cane, l’assessore alla Tutela degli animali d’Affezione Celeste Lo Presti e l’Assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni di Borghetto Santo Spirito, hanno voluto rendere protagonisti i nostri amici a 4 zampe, con l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, passeggiata “Zampe in Tour”, un incontro in compagnia dei nostri cani e una camminata insieme a loro sul nostro lungomare.

Il ritrovo è fissato alle 17.45 in piazza Libertà. Da qui, i partecipanti si incammineranno verso Piazza Marinai d’Italia, dove, al termine della passeggiata, saliranno sul palco per essere presentati al pubblico.

Verranno premiati tre categorie di cani: Il più giovane, il più anziano e quello che viene da più lontano.

In Piazza Marinai d’Italia saranno presenti alcune associazioni di categoria, quali A.I.C.A.S. (Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio), i cani guida dell’Associazione U.I.C.I di Savona (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) , la Scuola Cinofila ASD Blue River Dog di Borghetto S. Spirito. Sarà inoltre presente l’Associazione Adottaliguria ODV, con un banchetto solidale, al fine di raccogliere fondi per aiutare i nostri amici a quattro zampe.

Presenterà la serata la poliedrica event manager Saba Wesser.

Programma

Ore 17.45 ritrovo Piazza Libertà

Ore 18.00 partenza per la passeggiata

Ore 18.30/18.45 arrivo Piazza Marinai d’Italia

Ore 18.50/19.00 golosa merenda offerta dalla gelateria “Festival des Glaces” di Albenga;

Ore 19.00/19.30 saluti dell’Amministrazione e degli ospiti, consegna attestati partecipazione e premiazione del cane più giovane, più anziano e che viene da più lontano.

La partecipazione è gratuita, informazioni ed iscrizione presso l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439.