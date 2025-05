Dall’associazione “I Giovedì d’Autore” un riconoscimento a Fidapa Albenga e Alassio

Ieri sera, a "La Scogliera" di Alassio, in occasione del gemellaggio tra le sezioni Fidapa di Alassio, del Principato di Monaco e di Mazzara del Vallo, la costituenda associazione storico-culturale de I Giovedì d'Autore ha consegnato un riconoscimento al sodalizio di Albenga e della Città del Muretto per la collaborazione prestata durante la scorsa stagione di eventi a Garlenda.

Per l'occasione Fabrizio Marabello, ideatore e organizzatore della rassegna, ha ricordato l'attività culturale iniziata nel 2011 a Torino per celebrare il 150esimo anniversario de l'Unità d'Italia e proseguita negli anni successivi con altre prestigiose iniziative a Roma.



Nel 2023 I Giovedì d'Autore approdano al Golf Club di Garlenda e nel 2025 a Palazzo Roverizio di Sanremo con la presentazione di libri e la partecipazione di personalità del mondo della cultura, dell'arte e della musica lirica di fama nazionale e internazionale.



"I Giovedì d'Autore nelle prossime settimane si costituirà in associazione culturale - dichiara Marabello - e nel direttivo la presenza femminile sarà predominante. Il prossimo calendario dei nostri eventi è in dirittura d'arrivo. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e accordi per presentare la rassegna al Grand Hotel Diana di Alassio in collaborazione con Viola al Diana. Inizieremo la rassegna con la presentazione di un libro che in questi giorni sta facendo molto discutere gli storici soprattutto per aver letteralmente ribaltato, con fonti storiche accertate, tutto ciò che fino a oggi è stato narrato in merito a un periodo storico importante dell'Italia. Altro, al momento, non possiamo aggiungere ... sarà una sorpresa", conclude Marabello.