Successo per Bimbinbici: pedalate, natura ed entusiasmo al Parco Le Serre di Garlenda

Tutti in sella sulla pista ciclabile del Parco Le Serre di Garlenda: si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione l’edizione 2025 di Bimbinbici, l’evento promosso dall’Unione Ciclistica Garlenda con la collaborazione del circolo Fiab Albenga.

Protagonisti della giornata, tanti bambini dai tre ai tredici anni che, accompagnati da genitori e volontari, hanno percorso in bicicletta la pista ciclabile del parco, costeggiando i campi da golf e godendo di una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento e della sostenibilità.

Come da tradizione, la manifestazione si è svolta nella splendida cornice del parco, rivelandosi ancora una volta un’occasione per valorizzare le bellezze del territorio e promuovere l’uso consapevole della bicicletta tra i più giovani. Non sono mancati momenti di scoperta: grazie alla collaborazione del Country club di Villanova d’Albenga, presieduto da Francesco Praino, i piccoli ciclisti hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi anche al mondo dei cavalli, suscitando curiosità ed entusiasmo.

«Ringraziamo tutti i bambini che hanno partecipato, le famiglie, gli amici di Garlenda e i soci della Fiab – affermano gli organizzatori –. Vogliamo far conoscere anche a chi non è del paese un luogo bello, sicuro e perfetto per far divertire i propri figli in bicicletta».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Garlenda, Alessandro Navone, che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori: «Un evento davvero riuscito che fa vivere i nostri parchi e li promuove nel modo migliore. Iniziative come questa invitano turisti e residenti a scoprirli in bici, godendone a pieno la bellezza. Appuntamento al prossimo anno!».