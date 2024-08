Soppressione attraversamento pedonale ad Albissola, pronta una raccolta firme: "Disagio evidente, auspichiamo un confronto"

Una raccolta firme per dire no alla soppressione dell'attraversamento pedonale sulla Via Aurelia da Piazza Rossello alla Passeggiata degli Artisti ad Albissola Marina.



Questa l'iniziativa del consigliere comunale di minoranza Giovanni Siri dopo che con una delibera la giunta comunale ha optato per la futura eliminazione per cercare di risolvere il problema del traffico che affligge da anni il comune albissolese sull'Aurelia.



"Diversi cittadini ed attività commerciali albissolesi pensano che la soluzione per diminuire il traffico sull’Aurelia non sia certo la soppressione dell’attraversamento pedonale in oggetto - spiega Siri - Il disagio che tale scelta comporterebbe e per i cittadini Albissolesi e per i numerosi turisti che frequentano le nostre attività sulla passeggiata tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, è talmente evidente che non si capisce come la nostra Giunta abbia preso questa scellerata decisione".



"Auspichiamo almeno un confronto per trovare soluzioni diverse, come ad esempio l’installazione di semafori intelligenti, già presenti in diverse località turistiche. La raccolta delle firme presso i Bagni Lido, i Bagni Soleluna e altre attività nel centro storico" conclude il consigliere di opposizione.



La giunta avevo optato per quella decisione dopo aver ricevuto il consenso da parte di Anas e del comandante della polizia locale albissolese Andrea Catapano.



Da anni infatti il comune deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente proprio dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale. Da lì la decisione di optare per una rimozione.



"Nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha avviato un insieme di interventi migliorativi della sicurezza stradale degli utenti (veicoli, pedoni e ciclisti); la cittadina ha come unica viabilità veicolare, da Genova verso Savona, la S. S. n° 1 Aurelia, e questo rappresenta una problematica di traffico, anche di mezzi pesanti, che incide non solo sul traffico stesso ma anche sulla qualità della vita dei cittadini, per rumorosità e inquinamento dovuto alle lunghe code che molto spesso si vengono a formare, soprattutto nel periodo estivo, in quanto la strada in questione divide il paese con la zona litorale dove sono presenti le spiagge, e il grande afflusso dei bagnanti che attraversano, nei vari attraversamenti pedonali, rallentano il deflusso veicolare - veniva spiegato nella delibera di giunta - è stato ritenuto pertanto di procedere con la soppressione dell’attraversamento pedonale, in prossimità dell’incrocio con Piazza Rossello, al km. 569+667, per migliorare la viabilità in quanto gli attraversamenti lungo il tratto stradale del centro cittadino, verranno ridotti da 4 a 3 oltre il sottopassaggio pedonale, e la sicurezza pedonale in quanto l’Aurelia in quel tratto presenta una leggera curva che limita la visibilità da parte degli automobilisti".



L'accesso all’attraversamento verrà quindi delimitato, nella zona lato monte, con archetti parapedonali, e nella zona lato mare, con ringhiere uguali a quelle esistenti di delimitazione della passeggiata. Inoltre verranno realizzati, in continuità con gli esistenti, degli ulteriori stalli per le moto, nella parte lato monte.