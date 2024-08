Savona, i residenti lamentano degrado e spaccio alle Trincee :” Situazione insostenibile qualcuno intervenga”

Situazioni di degrado e spaccio ai giardini delle Trincee, anche durante il giorno, "alla luce del sole", vicino all'area canina. Sono le segnalazioni arrivate da residenti della zona e da persone che frequentano l'area , compresa quella canina.

Un fenomeno che si verificherebbe dal pomeriggio ma soprattutto alla sera. “La cosa tragica è alla sera in particolare – spiega un residente che frequenta la zona - C'è un albero presso il quale lo spaccio è all'ordine del giorno. Ci sono le telecamere e mi chiedo se qualcuno le vede, cerca di verificare questo via vai di persone e se si vogliamo prendere provvedimenti per questa situazione” .

Il fenomeno e le frequentazioni di balordi che verificherebbero già dal pomeriggio ma soprattutto alla sera e in quella zona, negli ultimi anni, ci sono già stati arresti per spaccio.

“Occorre, preliminarmente, ricordare che l’ordine pubblico va salvaguardato da Prefettura e Questura – spiega l'assessore alla Sicurezza barbara Pasquali - La Polizia locale, come e’ noto, integra semplicemente la funzione. Quindi se si e’ a conoscenza di reati perpetrati in talune zone -come e’ quello di spaccio di sostanze stupefacenti- occorre fare denuncia e chiamare il 112”.

“Per quanto riguarda la Polizia Locale- conclude Pasquali - e’ da un mese che vengono fatti controlli mirati proprio nei giardini cittadini. Compreso quello di Via delle Trincee. Con l’ausilio, in taluni casi, anche del cane antidroga. Ricordo che questa amministrazione ha ripristinato l’unita’ cinofila della Polizia Locale che non esisteva più da qualche anno. In ogni caso, chiederò vengano intensificati i controlli ma, ripeto, si chiami il 112 ogniqualvolta si veda che si sta commettendo un reato. Denunciate sempre”.