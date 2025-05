Anche Ceriale nel “Patto per lo sviluppo strategico del Turismo”. L'Amministrazione: “Iscrizione che certifica la nostra vocazione”

Dopo un lungo percorso e iter amministrativo, Ceriale diventa il 189esimo Comune ligure ad aderire al “Patto per lo sviluppo strategico del Turismo” varato dalla Regione, che ha certificato nei giorni scorsi l'iscrizione del Comune savonese a questa rete.

Il provvedimento introduce criteri di premialità su gare e finanziamenti europei, ma anche una serie di misure concrete che possano incrementare la visibilità e il potenziale attrattivo del territorio, come la partecipazione allo sviluppo della app “LaMiaLiguria” per promuovere eventi e veicolare informazioni utili, o ancora la collaborazione con la Regione e la sua agenzia “In Liguria” per proporre pacchetti tematici dedicati.

“Un atto importante e funzionale per una località turistica come Ceriale, che oltre all'offerta del turismo balneare dovrà diversificare e creare le condizioni per aumentare la stagionalità: dall'outdoor, così come la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio, oltre alla programmazione di eventi di richiamo durante l’anno” affermano il sindaco Marinella Fasano, con delega al turismo, e l'assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, che hanno portato avanti in questo mandato amministrativo la procedura per l'adesione ufficiale al Patto regionale.

“Anche in questa direzione - aggiungono - si inserisce l'iniziativa che ha definito la realizzazione di VisitCeriale, un nuovo sito turistico dedicato a tutte le componenti della nostra offerta, con l'obiettivo di riuscire a metter ancora maggiormente in mostra le nostre bellezze, così come i nostri operatori e le nostre attività produttive”

“L’adesione al Patto sul turismo ci consentirà di implementare ancora i nostri strumenti e le potenzialità promozionali del nostro territorio” concludono sindaco e assessore cerialesi.