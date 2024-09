Noleggio auto a lungo termine: scopri il servizio “senza pensieri” per le aziende di EmmeZ Rent

EmmeZ Rent Noleggio auto a lungo termine: immagina di poter gestire la mobilità della tua azienda senza preoccupazioni, sapendo esattamente quanto spenderai ogni mese, e di avere tutti i servizi necessari inclusi in un unico canone. Con EmmeZ Rent, guidata da Marco Zunino, questa visione diventa realtà.

Il noleggio auto e mezzi a lungo termine offerto da EmmeZ Rent è la soluzione perfetta per chi desidera una mobilità flessibile, conveniente e priva di sorprese.

Il noleggio a lungo termine offre il vantaggio di un canone mensile fisso che copre tutti i servizi essenziali: dalla manutenzione ordinaria e straordinaria al cambio gomme, dalle assicurazioni complete (RC, Kasko, antincendio) all’assistenza stradale e alla gestione dei sinistri. Questo significa che l’unica spesa extra per il cliente sarà il carburante e le eventuali spese autostradali, offrendo una mobilità senza pensieri e senza sorprese.

Per le aziende, il noleggio a lungo termine con EmmeZ Rent rappresenta un vantaggio finanziario significativo, poiché non impatta sull’esposizione bancaria, liberando risorse per altre attività. Anche per i privati, questa soluzione offre la possibilità di destinare fondi a progetti diversi, senza preoccuparsi dei costi variabili legati alla gestione di un veicolo di proprietà.

EmmeZ Rent offre una vasta gamma di veicoli, dai mezzi commerciali alle autovetture, fino alle moto, assicurando che ogni esigenza di mobilità sia soddisfatta. Inoltre, per agevolare la transizione, EmmeZ Rent propone la permuta del vecchio veicolo, rendendo il passaggio al noleggio ancora più semplice e conveniente.

Con una presenza capillare in tutta Italia e una rete di centri di consegna e assistenza ben distribuiti, l'azienda garantisce un servizio di alta qualità e un supporto costante.

Scegliere EmmeZ Rent significa optare per una mobilità moderna, sicura e completamente personalizzata, senza mai dover rinunciare alla serenità.

EmmeZ Rent di Marco Zunino

Telefono 348 2634533

emmezrent@gmail.com

Facebook