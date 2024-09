Gli infermieri dell'Ordine savonese al voto in autunno per rinnovare il direttivo

Anche gli infermieri si preparano alle elezioni per votare il nuovo Consiglio direttivo dell'ordine che sarà in carica per il quadrienni 2025- 2028.

Le elezioni si terranno in prima convocazione il 28 e 29 settembre dalle 7,30 alle 10,45 alla sede dell'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) in via Verzellino a Savona. L'Assemb1ea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti.

Una seconda convocazione è prevista per il 5 e 6 ottobre dalle 7,30 alle 10,45 alla sede dell'Opi di via Verzellino e l'assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un quinto degli iscritti.

La terza convocazione è invece programmata il 6 ottobre dalle 13 alle 17 alla sede Opi di via Verzellino a Savona e il 7 ottobre dalle 8 alle 11,30 all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al Centro di formazione del primo piano e l'8 ottobre dalle 13,30 alle 15,30 alla sede Opi di Savona. L'assemblea in terza convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli iscritti.

Attualmente fanno parte del Consiglio direttivo la presidente Roberta Rapetti, il vice presidente Davide Sciolti, Segretario Francesca Garofano, tesoriere Clara Cora e i consiglieri Bona Massimo, Buschiazzo Giulia, Cervetto Sara, Codispoti Sara Ferraro Silvia, Lucon Isabella, Martolini Manuela, Visca Simona e Voersio Gabriella. Si eleggeranno a nche i componenti della Commssione e i Revisori dei conti.